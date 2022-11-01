Bloomberg: США должны назначить контролера по оказанию помощи Киеву

Издание Bloomberg призывает американское правительство установить ответственного за контроль оказания любой поддержки Украине в условиях российской спецоперации.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что в начале минувшего июля украинское Бюро экономической безопасности установила факт случае по попаданию западной гуманитарной и военной помощи на чёрные рынки, хотя изначально она предоставлялась Киеву.

По мнению журналистов Bloomberg, Вашингтон обязан уполномочить конкретную организацию контролировать перемещения передаваемого Украине вооружения по аналогии с проектом по восстановлению Афганистана, что позволит снизить степень проникновения американского оружия на чёрные рынки, откуда оно нередко попадает в руки террористов.