Bloomberg: США должны назначить контролера по оказанию помощи Киеву
Издание Bloomberg призывает американское правительство установить ответственного за контроль оказания любой поддержки Украине в условиях российской спецоперации.
Американская газета Bloomberg уведомляет, что в начале минувшего июля украинское Бюро экономической безопасности установила факт случае по попаданию западной гуманитарной и военной помощи на чёрные рынки, хотя изначально она предоставлялась Киеву.
По мнению журналистов Bloomberg, Вашингтон обязан уполномочить конкретную организацию контролировать перемещения передаваемого Украине вооружения по аналогии с проектом по восстановлению Афганистана, что позволит снизить степень проникновения американского оружия на чёрные рынки, откуда оно нередко попадает в руки террористов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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