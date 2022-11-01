Путин: удары по объектам Украины стали ответом на теракт ВСУ в Севастополе

Владимир Путин признал, что новые удары армии России по украинской инфраструктуре являются полноправным ответом на недавние действия армии Украины в месте расположения кораблей Черноморского флота.

1 ноября стало известно, что во время вчерашней встречи с российскими журналистами Владимир Путин получил вопрос о том, являются ли недавние удары российской армии по украинским объектам энергетической инфраструктуре Украины ответом на нападение беспилотников ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Отвечая на поставленный вопрос, Путин признал, что отчасти новые ударные действия российской армии в Украине действительно являются закономерным ответом на агрессию украинских войск, однако это не весь спектр операций, которые могут осуществить ВС РФ.