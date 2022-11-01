1 ноября баллотирующаяся на пост американского сенатора Дайан Сэйр заявила, что США не должны передавать вооружения Украине.

Утром вторника кандидат в члены Сената Соединённых Штатов Дайан Сэйр дала интервью российскому информационному агентству "РИА Новости", где публично заявила о том, что Вашингтон обязан незамедлительно прекратить поставки оружия, военной техники и боеприпасов во время российской спецоперации.

Также Сэйр выразила уверенность, что весной текущего года Владимир Зеленский был близок к тому, чтобы принять переговорные условия России для прекращения конфликта, однако в Киев прилетел Борис Джонсон, отговоривший украинского президента от подобного решения.