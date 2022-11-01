Asti требует в райдере стейк из фламинго и салат из игуаны, чтобы проверить внимательность организаторов концертов
2022-11-01 09:46
Анна Asti внесла в райдер очень необычные требования, разместив их в самом конце. Так певица проверяет внимательность организаторов выступлений.
Анна Asti ранее была на гастролях по городам России. В райдере артистки присутствуют необычные требования, что удалось выяснить ведущим передачи "Поехали".
Анна требует, чтобы ей подавали стейк из фламинго и салат из игуаны прямо после выступления.
Оказывается, так певица тренирует организаторов, обязуя тех дочитывать райдеры до конца, что многие из них не делают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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