Asti требует в райдере стейк из фламинго и салат из игуаны, чтобы проверить внимательность организаторов концертов

Анна Asti внесла в райдер очень необычные требования, разместив их в самом конце. Так певица проверяет внимательность организаторов выступлений.

Анна Asti ранее была на гастролях по городам России. В райдере артистки присутствуют необычные требования, что удалось выяснить ведущим передачи "Поехали".

Анна требует, чтобы ей подавали стейк из фламинго и салат из игуаны прямо после выступления.

Оказывается, так певица тренирует организаторов, обязуя тех дочитывать райдеры до конца, что многие из них не делают.