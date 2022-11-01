Участники группы «На-на» не помогают Алибасову ни материально, ни морально

Солисты "На-на" почти не общаются с экс-продюсером Бари Алибасовым, не помогают ему и деньгами.

Вокалисты группы "На-На", которую создал Бари Алибасов, не оказывают помощь продюсеру и даже не навещают его, а здоровье подводит того уже не первый год.

Владимир Политов заявил в интервью "dni.ru", что пожилому Алибасову нужны врачи, материально он ни в чем не нуждается, ведь кроме пенсии ему идут проценты от выступлений музыкального коллектива.

"Нанайцы" признались, что даже звонят экс-продюсеру редко.