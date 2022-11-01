Бузова не верит, что чемпион мира по шахматам Карпов, с которым артистка знакома лично, находится в коме
Поющая ведущая Ольга Бузова отказывается верить, что великий шахматист Анатолий Карпов лежит в больнице, да еще и находится в коме. Недавно артистке удалось познакомиться с экс-чемпионом мира лично и она пребывает под впечатлением от этой встречи.
Ведущая и исполнительница Ольга Бузова не желает верить в то, что экс-чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов пребывает в коме.
Артистка совсем недавно лично познакомилась с мировой величиной на премьере мюзикла "Шахматы" и до сих пор находится под впечатлением от этой встречи.
Карпов подключен к аппарату ИВЛ. К такому состоянию известную личность привело нападение неизвестных. Диагноз шахматиста страшный: отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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