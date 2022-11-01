МИД РФ: Россия не вербует бывших афганских спецназовцев для участия в СВО

Российское Министерство иностранных дел опровергло слухи о том, что Москва якобы вербует участников боевых действий в Афганистане для отправки их в зону спецоперации.

1 ноября директор второго департамента при МИД России Замир Кабулов получил вопрос от журналистов российского информационного агентства "РИА Новости", которые поинтересовались, соответствуют ли действительности растиражированные в западных СМИ слухи о том, что Москва якобы вербует участвовавших в боях в Афганистане спецназовцев для привлечения их к спецоперации на территории Украины.

В ответ на вопрос Кабулов сообщил, что не намерен комментировать информацию, которая является заведомо недостоверной и направленной на подрыв внешнеполитического имиджа России.