Ким Гудман: Не все необычные глаза отличаются красотой

Некоторые глаза просто странные, с их помощью можно запросто заполучить роль в ужастике.

Это относится, например, Ким Гудман. Талант этой женщины помог ей заполучить почётное место в книге рекордов Гиннеса.

Талант её заключается в способности выпучивать глаза так, что они вылезают из орбит! Чудно, не правда ли?

Даже смотреть видео с этим процессом не очень приятно, но это не мешает пересматривать записи вновь и вновь, ведь любопытство всегда берёт вверх.

Вопрос, который Гудман слышит чаще всего, это «не больно ли выпучивать глаза?»

Она заверяет, что это абсолютно безболезненно, помимо того, проблем со зрением женщина также не испытывает.