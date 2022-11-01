Daily Beast: миллиардер Блэк подал иск против россиянки Ганиевой, обвинив её в шпионаже

Американский бизнесмен Леон Блэк обвинил гражданку РФ Гузель Ганиеву в шпионаже в пользу России.

Во вторник газета Daily Beast сообщила, что американский предприниматель и бывший глава инвестиционной компании Apollo Global Management Леон Блэк подал в суд на гражданку России Гузель Ганиеву, где заявил, что считает девушку виновной в осуществлении шпионской операции в пользу Москвы.

Примечательно, что ранее Ганиева сама подала иск против Блэка, обвинив миллиардера в насилии сексуального характера и распространении сведений, порочащих её честь.