Daily Beast: миллиардер Блэк подал иск против россиянки Ганиевой, обвинив её в шпионаже
2022-11-01 10:43
Американский бизнесмен Леон Блэк обвинил гражданку РФ Гузель Ганиеву в шпионаже в пользу России.
Во вторник газета Daily Beast сообщила, что американский предприниматель и бывший глава инвестиционной компании Apollo Global Management Леон Блэк подал в суд на гражданку России Гузель Ганиеву, где заявил, что считает девушку виновной в осуществлении шпионской операции в пользу Москвы.
Примечательно, что ранее Ганиева сама подала иск против Блэка, обвинив миллиардера в насилии сексуального характера и распространении сведений, порочащих её честь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе