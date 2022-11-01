Когда речь заходит о самых странных и ужасающих глазах, Билли Оуэну в этом нет равных
Билли Оуэну в этом нет равных, ведь глаза-то тоже у него нет! На его лице в буквальном смысле зияет дыра.
Билли посмотрел на мир по-новому после операции в феврале 2009-го.
У мотто-механика были серьёзные проблемы с пазухами, которые в итоге привели к редкой форме рака носовой полости – синоназальной недифференцированной карциноме, выживаемость при которой составляет всего лишь 10%.
Помимо этого, рак так стремительно прогрессировал и разрастался, что докторам пришлось удалить из правой части лица пациента глаз, некоторые мышцы и нервы.
Сейчас же лицо Оуэна выглядит так странно, что, если снять глазной протез, он без проблем может засунуть палец себе в рот и вытащить его через глазницу.
Опубликовано: Антон Райт
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе