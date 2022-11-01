Washington Post: республиканская партия США переживает раскол из-за помощи Украине
2022-11-01 10:52
Издание The Washington Post рассказало о расколе в рядах американских республиканцев, существенная часть которых хотят, чтобы США прекратили оказывать помощь Киеву.
1 ноября газета Washington Post сообщила, что накануне глава меньшинства республиканцев в американской палате представителей Кевин МакКарти публично заявил, что в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, Вашингтон частично или полностью прекратит финансирование Киева во время российской спецоперации.
Примечательно, что ранее группа республиканцев выступила против инициативы членов демократической партии по отправке конфискованных у России активов на помощь Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе