Washington Post: республиканская партия США переживает раскол из-за помощи Украине

Издание The Washington Post рассказало о расколе в рядах американских республиканцев, существенная часть которых хотят, чтобы США прекратили оказывать помощь Киеву.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что накануне глава меньшинства республиканцев в американской палате представителей Кевин МакКарти публично заявил, что в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов, Вашингтон частично или полностью прекратит финансирование Киева во время российской спецоперации.

Примечательно, что ранее группа республиканцев выступила против инициативы членов демократической партии по отправке конфискованных у России активов на помощь Украине.