Глава компании «Нафтогаз Украины» Витренко написал заявление на увольнение
2022-11-01 10:57
Лидер украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко написал заявление с прошением о собственной отставке.
Утром вторника ряд отечественных СМИ сообщил о том, что возглавляющий компанию "Нафтогаз Украины" добровольно подал подписанное заявление с просьбой об освобождении себя от занимаемой должности. По данным российских журналистов, место Витренко может занять министр развития общин Украины Алексей Чернышев.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении 40 процентов украинской энергетической инфраструктуры после недавних российских обстрелов, что создало катастрофическую ситуацию с энергобезопасностью страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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