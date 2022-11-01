Глава компании «Нафтогаз Украины» Витренко написал заявление на увольнение

Лидер украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко написал заявление с прошением о собственной отставке.

Утром вторника ряд отечественных СМИ сообщил о том, что возглавляющий компанию "Нафтогаз Украины" добровольно подал подписанное заявление с просьбой об освобождении себя от занимаемой должности. По данным российских журналистов, место Витренко может занять министр развития общин Украины Алексей Чернышев.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении 40 процентов украинской энергетической инфраструктуры после недавних российских обстрелов, что создало катастрофическую ситуацию с энергобезопасностью страны.