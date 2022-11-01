Карпову поставили диагноз отек мозга и он находится в коме
2022-11-01 10:59
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был страшно избит и с многочисленными травмами доставлен в больницу. Знаменитость сейчас находится в коме, так как ему диагностировали отек мозга.
71-летний шахмастист Анатолий Карпов был подключен к аппарату ИВЛ.
Экс-чемпион мира по шахматам и политик был доставлен в столичную больницу после нападения на него неизвестных.
У знаменитости диагностированы отек мозга, переломы шейки левого бедра, правой теменной и правой височной костей и множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние.
Ситуация осложняется еще и тем, что у Карпова имеется целый букет хронических болезней.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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