Будниченко : новая российская атомная подлодка «Красноярск» проходит испытания в море
Глава "Севмаша" Будниченко заявил, что многоцелевая атомная подлодка "Красноярск" проходит испытания в море.
1 ноября сообщил ТАСС генеральный директор Северного машиностроительного предприятия "Севмаш" Михаил Будниченко, что вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М "Красноярск" проходит испытания в море.
Сообщается, что "Красноярск" это вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (Ясень-М) и основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".
Будниченко добавил, что в 2022 году завершились испытания исследовательской атомной подлодки проекта 09852 "Белгород", которую уже передали заказчику, также готовится к передаче "Генералиссимус Суворов"- атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А.
Опубликовано: Елена Калиновская
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