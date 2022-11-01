Пушилин: армия Украины не соблюдает права военнопленных россиян

APS
2022-11-01 11:01

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска игнорирует нормы по содержанию военнопленных и жестоко обращается с попавшими в плен гражданами РФ.

1 ноября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что все без исключений российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, сообщали о том, что украинские войска относились к ним негуманно, нарушая любые международные конвенции и правила ведения боевых действий.

По данным Пушилина, Киев систематически игнорирует нормы международного права, целенаправленно нанося ущерб военнопленным из России любыми доступными методами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей