Пушилин: армия Украины не соблюдает права военнопленных россиян
2022-11-01 11:01
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска игнорирует нормы по содержанию военнопленных и жестоко обращается с попавшими в плен гражданами РФ.
1 ноября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что все без исключений российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, сообщали о том, что украинские войска относились к ним негуманно, нарушая любые международные конвенции и правила ведения боевых действий.
По данным Пушилина, Киев систематически игнорирует нормы международного права, целенаправленно нанося ущерб военнопленным из России любыми доступными методами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе