Мишустин: Запад не смог изолировать Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил что запад не смог изолировать Россию.
1 ноября в своем видеообращении к участникам Всемирной тематической конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени» председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил что запад не изолировал Россию, она продолжает диалог с другими странами.
«Попытки изолировать Россию не увенчались успехом. Наоборот, они лишь ускорили процессы переформатирования всей системы международных отношений. Сейчас существенно возрастает роль государств и регионов, интересы которых ранее попросту игнорировались. Мы продолжим укреплять плодотворное взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Безусловный приоритет, конечно, - сотрудничеству на пространстве Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», - сказал Мишустин.
Опубликовано: Илья Крылов
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