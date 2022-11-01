Медведева выложила в Телеграм-канале свои фото в нижнем белье, чем восхитила поклонников

APS
2022-11-01 11:05

Фигуристка Евгения Медведева порадовала своих фанатов, разместив в личном Телеграм-канале снимки, где она позирует в нижнем белье.

Фигуристка Евгения Медведева восхитила фанатов, выложив откровенные снимки в Телеграм-канале 

На фото чемпионка мира предстала только в черном нижнем белье, лежа на животе. Фотографии выполнены в черно-белом цвете.

22-летняя спортсменка получила массу положительных отзывов от своих поклонников.

Опубликовано: Наталья Гончарова