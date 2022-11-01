Медведева выложила в Телеграм-канале свои фото в нижнем белье, чем восхитила поклонников

Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье

Платье невесты было нужно для съемок комедии «На Рубле без рубля», которая проходит в Минске. В этом проекте Светлана Пермякова занята в главной роли.

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