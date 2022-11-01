Сальдо: в тероборону Херсонской области войдут 1,5 тысяч человек
2022-11-01 11:06
ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о процессе организации территориальной обороны региона.
Во вторник временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо выступил в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE", где сообщил, что большое количество местных жителей хотят пополнить ряды формирующейся территориальной обороны, общая численность которой может составить полторы тысячи человек.
По словам Сальдо, местные органы власти при содействии Министерства обороны России обязуются предоставлять вооружение и обмундирование всем, кто решит вступить в тероборону Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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