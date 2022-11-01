За сутки выявили 1485 случаев госпитализации пациентов с COVID-19 в России

За последние сутки в России зафиксировали более 5200 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как говорится в сообщении: «Выздоровело за сутки 9308 человек, или на 31,6% больше в сравнении с 31 октября 2022 года. Выявлено 5252 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 72 человека»