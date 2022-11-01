Baza: в Москве оборудуют противорадиационные бомбоубежища
2022-11-01 11:17
Издание Baza утверждает, что в Москве начались процессы по подготовке убежищ и укрытий, часть из которых направлена на защиту от возможной утечки радиации.
Журналисты новостного Telegram-канала Baza уведомляют, что в московских Хамовниках подготовили не менее тридцати помещений, отведённых под нужды бомбоубежища, проведя туда электричество, установив лавочки для людей и разместив аптечки. Одно из 30 бомбоубежищ является специализированным и направлено на защиту населения от утечки радиационного излучения.
По данным Baza, всего в Москве и Московской области планируется подготовить не менее девятиста бомбоубежищ и укрытий, однако многие из них нуждаются в капитальном ремонте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе