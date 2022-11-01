Baza: в Москве оборудуют противорадиационные бомбоубежища

Издание Baza утверждает, что в Москве начались процессы по подготовке убежищ и укрытий, часть из которых направлена на защиту от возможной утечки радиации.

Журналисты новостного Telegram-канала Baza уведомляют, что в московских Хамовниках подготовили не менее тридцати помещений, отведённых под нужды бомбоубежища, проведя туда электричество, установив лавочки для людей и разместив аптечки. Одно из 30 бомбоубежищ является специализированным и направлено на защиту населения от утечки радиационного излучения.

По данным Baza, всего в Москве и Московской области планируется подготовить не менее девятиста бомбоубежищ и укрытий, однако многие из них нуждаются в капитальном ремонте.