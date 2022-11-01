Фанаты Асмус удивились тому, как мрачно актриса одевает дочь

APS
2022-11-01 11:41

Дочке актрисы Кристины Асмус Анастасии 8 лет, но девочка уже придерживается определенного стиля в одежде, поражая окружающих. Образы малышки всегда мрачные.

Наследнице Кристины Асмус и Гарика Харламова настасии исполнилось 8 лет в этом году, но малышка уже смогла имеет собственный стиль в одежде. Снимки дочки опубликовала сама актриса.

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    Асмус рассказала, что дочь предпочитает темные и даже готические образы, а яркую одежду не любит. Выбор девочки удивляет не только поклонников знаменитости, но и саму звездную маму.

    Подписчики актрисы отмечают серьезность Насти не по годам.

Опубликовано: Наталья Гончарова