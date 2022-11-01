Фанаты Асмус удивились тому, как мрачно актриса одевает дочь
2022-11-01 11:41
Дочке актрисы Кристины Асмус Анастасии 8 лет, но девочка уже придерживается определенного стиля в одежде, поражая окружающих. Образы малышки всегда мрачные.
Наследнице Кристины Асмус и Гарика Харламова настасии исполнилось 8 лет в этом году, но малышка уже смогла имеет собственный стиль в одежде. Снимки дочки опубликовала сама актриса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Загадочные дольмены в России в Западном Кавказе до сих пор вызывают массу противоречий
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Обманула всех: Светлана Пермякова на самом деле не вышла замуж, а просто позировала в белом платье
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе