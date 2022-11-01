Лукашенко выступил против втягивания ОДКБ в конфликт Армении и Азербайджана
2022-11-01 11:43
Александр Лукашенко утверждает, что ОДКБ не должно быть втянуто в противостояние между армиями Баку и Еревана.
1 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, сообщив ему, что считает неприемлемыми любые попытки внешних сил втянуть ОДКБ в военный конфликт между Азербайджаном и Арменией.
Также Лукашенко уверен, что усилий России по урегулированию противостояния между Ереваном и Баку достаточно, ввиду чего привлечение Европейского союза и ОБСЕ к деэскалации на границе двух стран не является целесообразным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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