Тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры среди японской молодежи
Если вы окажетесь в Японии и увидите огромное количество людей в хирургических масках, не пугайтесь, здесь носят маски не из-за эпидемии или загрязнения воздуха, а потому, что это модный тренд и способ согреть лицо.
Поначалу в Японии маски надевали больные гриппом или страдающие аллергией, чтобы не распространять инфекции и в знак уважения к окружающим.
Маски были однотипными и предприимчивая молодежь стала рисовать на них различные знаки и персонажей в знак приверженности к той или иной субкультуре.
Индустрия отреагировала на это довольно быстро и предложила рынку множество различных цветов и вариаций масок, которые потом модернизировались самими покупателями, превращаясь в уникальное украшение.
Позже тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры.
Особой популярностью маски стали пользоваться у подростков – потому что под маской можно скрыть недостатки кожи лица, полноту, а еще можно не наносить макияж.
Опубликовано: Антон Райт
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