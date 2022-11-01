Тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры среди японской молодежи

Если вы окажетесь в Японии и увидите огромное количество людей в хирургических масках, не пугайтесь, здесь носят маски не из-за эпидемии или загрязнения воздуха, а потому, что это модный тренд и способ согреть лицо.

Поначалу в Японии маски надевали больные гриппом или страдающие аллергией, чтобы не распространять инфекции и в знак уважения к окружающим.

Маски были однотипными и предприимчивая молодежь стала рисовать на них различные знаки и персонажей в знак приверженности к той или иной субкультуре.

Индустрия отреагировала на это довольно быстро и предложила рынку множество различных цветов и вариаций масок, которые потом модернизировались самими покупателями, превращаясь в уникальное украшение.

Позже тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры.

Особой популярностью маски стали пользоваться у подростков – потому что под маской можно скрыть недостатки кожи лица, полноту, а еще можно не наносить макияж.