Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что помощи России будет достаточно для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
1 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске высказался касательно поиска Ереваном и Баку посредника для урегулирования все вопросов по Нагорному Карабаху.
Лукашенко рассказал, что Армения и Азербайджан обратились за помощью к России, которая «высадила туда сотни людей», и успешно выступает в качества посредника между Ереваном и Баку, в то время как туда пытаются втянуть международные организации, а частности Европейский союз, ОБСЕ и ОДКБ.
Белорусский лидер выразил своё недовольство данной ситуацией и с уверенностью заявил, что помощи Москвы будет достаточно для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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