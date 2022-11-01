Кушанашвили осудил Собчак за отъезд из России без сына Платона
2022-11-01 12:25
Ведущий Отар Кушанашвили осудил Ксению Собчак за отъезд из родного государства и за то, что не забрала с собой сына Платона.
Об отъезде журналистки, блогера и ведущей Ксении Собчак высказался ее коллега Отар Кушанашвили в эфире своего Ютуб-шоу "Каково?!".
Кушанашвили утверждает, что Собчак была неприкасаемой в РФ, а сейчас выглядит жалко. Ведущий осудил Ксению за отъезд без своего сына Платона.
Звезда экрана сделал вывод, что Ксения Анатольевна оказалась в "объятиях животного страха".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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