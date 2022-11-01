Лиззи Веласкес: Эта удивительная женщина не позволила своему редкому заболеванию сломить себя
Лиззи родилась с редкой болезнью - синдромом Видемана-Раутенштрауха. Из-за редкого заболевания, организм Лиззи не может накапливать жир и набирать вес.
В самом тяжёлом состоянии Лиззи весила всего 29 кг. Представляете? В теле Лиззи практически 0% жира, хотя она потребляет от 5000 до 8000 калорий в день.
Также Лиззи слепа на правый глаз, а левый видит не очень хорошо.
Не сложно догадаться, что Лиззи всю жизнь подвергалась издевательствам из-за своей внешности.
Многие люди называли её самой уродливой женщиной в мире.
Однако издевательства не помешали этой невероятной женщине стать известным мотивационным оратором и автором нескольких книг.
У девушки даже есть канал на YouTube, на котором на сегодняшний день почти 70 миллионов просмотров.
Опубликовано: Антон Райт
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