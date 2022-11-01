Острова Бикини и Эниветок опасность которого выше всех предположений

Все мы слышали о том, насколько опасны Чернобыль и Фукусима. Свыше 67 ядерных арсеналов вместе с самой большой в мире водородной бомбой тут имели место быть.

Новые исследования показывают, что на крошечном островке на полпути между Австралией и Гавайями концентрация ядерного вещества в тысячу раз выше, чем в вышеупомянутых местах.

После окончания Второй мировой войны правительство США решило испытать больше радиоактивного оружия и выбрало Ма́ршалловы Острова — цепь островов между Гавайями и Филиппинами.

Первая в истории водородная бомба с кодовым названием И́ви Майк была испытана на Эниве́токе в 1951 году. Это положило начало целой серии ядерных испытаний, длившихся более десяти лет.

Свыше 67 ядерных арсеналов вместе с самой большой в мире водородной бомбой «Кастл Бра́во» также были испытаны на острове Бики́ни в 1954 году.

Водородная бомба «Кастл Бра́во» была в 1000 раз мощнее урановой бомбы “Литл Бой”, уничтожившей Хиросиму.

После начала военных экспериментов местные жители эвакуировались на другие острова.

С начала 70-х годов, когда испытания закончились, некоторые пытались вернуться сюда.

Однако из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения они заболевали и покидали остров. Поэтому постоянного населения здесь нет. По прогнозам, только к 2027 году остров станет пригоден для житья.