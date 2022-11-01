Посол России предложил передать вопрос Нагорного Карабаха следующим поколениям

Российский посол в Ереване предложил передать решение карабахского вопроса следующим поколениям.

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха следовало бы оставить последующим поколениям, заявил посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин.

"На наш взгляд, статус Карабаха, это тот вопрос, который стоило бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для справедливого решения этого вопроса", - сказал он.

Копыркин подчеркнул, что Россия сохраняет свое военное присутствие в регионе и это обеспечивает стабильность в Нагоном Карабахе.