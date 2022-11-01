Посол России предложил передать вопрос Нагорного Карабаха следующим поколениям
2022-11-01 12:47
Российский посол в Ереване предложил передать решение карабахского вопроса следующим поколениям.
Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха следовало бы оставить последующим поколениям, заявил посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин.
"На наш взгляд, статус Карабаха, это тот вопрос, который стоило бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для справедливого решения этого вопроса", - сказал он.
Копыркин подчеркнул, что Россия сохраняет свое военное присутствие в регионе и это обеспечивает стабильность в Нагоном Карабахе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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