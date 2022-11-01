Гумерова высказалась против разблокировки Facebook и Instagram

В Совете Федерации Сенатор Гумерова предложила продвигать российские соцсети вместо разблокировки Facebook и Instagram.

Как сообщает РИА Новости: в комитете Совфеда по образованию и науке высказались против разблокировки Facebook* и Instagram* (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), России нужно создавать свои альтернативные платформы и продвигать собственные интересы.

Сенатор Гумерова подчеркнула: «Ни я, ни коллеги, конечно, не поддерживаем эту разблокировку, мы же видим, какие материалы там размещалисьН», так же она добавила: «Сейчас, когда мы должны объединиться, по сути, эти каналы подрывают наши государственные устои, нашу национальную безопасность. Но ни в коем случае не нужно идти на такой шаг».