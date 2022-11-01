У 24-летней Каньи Сессер с рождения нет ног
Это не препятствует её любви к спорту. Она родилась в Таиланде и была оставлена на ступенях буддийского храма
Монахи заботились о ней в течение двух лет, затем она жила в больнице Бангкока, а потом - с бабушкой и дедушкой.
После её удочерили Дэвид и Джейн Сессер из Портленда, штат Орегон. Талант к спорту стал проявляться ещё в детстве, в девять лет она начала кататься на коньках и заниматься сёрфингом.
Вместо инвалидной коляски девушка использует скейт. Должно быть, выглядит необычно. Канья играла в баскетбол на колясках.
Главная цель Каньи — стать мотивационным оратором и доказать другим, что быть необычным — не значит быть плохим.
Девушка надеется, что со временем большинство людей придёт к этой простой мысли.
Пока она снимается для журналов, работает в интернет-медиа и ведёт страницу в инстаграме, на которую подписано больше пятидесяти тысяч пользователей.
Опубликовано: Игнат Ветров
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