У 24-летней Каньи Сессер с рождения нет ног

Это не препятствует её любви к спорту. Она родилась в Таиланде и была оставлена на ступенях буддийского храма

Монахи заботились о ней в течение двух лет, затем она жила в больнице Бангкока, а потом - с бабушкой и дедушкой.

После её удочерили Дэвид и Джейн Сессер из Портленда, штат Орегон. Талант к спорту стал проявляться ещё в детстве, в девять лет она начала кататься на коньках и заниматься сёрфингом.

Вместо инвалидной коляски девушка использует скейт. Должно быть, выглядит необычно. Канья играла в баскетбол на колясках.

Главная цель Каньи — стать мотивационным оратором и доказать другим, что быть необычным — не значит быть плохим.

Девушка надеется, что со временем большинство людей придёт к этой простой мысли.

Пока она снимается для журналов, работает в интернет-медиа и ведёт страницу в инстаграме, на которую подписано больше пятидесяти тысяч пользователей.