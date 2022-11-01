Роман Петушков стал в рамках одной игры в Сочи, шестикратным чемпионом, это не удавалось никому

До того, как получить инвалидность он увлекался лыжами и спортивными единоборствами. Несчастье с ним случилось в 2006 году.

Он попал под колеса грузовика, но водитель не бросил его, пытался спасти жизнь человеку.

Врачам пришлось сразу ампутировать ногу, потому что она была слишком раздроблена. За вторую еще боролись несколько месяцев, но ее также пришлось удалить.

Кто бы мог подумать, что такая трагедия в жизни, в итоге, обернется удачей для мужчины.

Еще в больничной палате Рома начал смотреть паралимпийские игры.

Ему пришла в голову мысль, что вполне может и сам начинать тренировки. Как же он тогда был прав.

Уже через восемь лет Петушков станет сенсацией на играх, и скажет спасибо водителю фуры за то, что он дал ему новую жизнь.