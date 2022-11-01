Пресняков отдал весь гонорар от выступления в "Crocus City Hall" участникам спецоперации

Певец Владимир Пресняков не только порадовал поклонников своими хитами, но и вызвал гордость в их сердцах, так как весь гонорар за концерт перечислил в поддержку бойцов спецоперации.

Владимир Пресняков не пожалел отдать гонорар за концерт в "Crocus City Hall", где собрал 7 000 зрителей, на нужды российских военных, участвующих в спецоперации.

Пресняков собрал полный зал на столичном выступлении, где исполнил такие композиции, как "Зурбаган", "Аэропорты", "Стюардесса по имени Жанна" и многие другие, полюбившиеся поклонникам певца.

Посетившие выступление зрители были в восторге от концерта артиста, получив заряд энергии, о чем делились после мероприятия. Кроме этого, многие поклонники творчества исполнителя заметили, что их кумир находится в отличном настроении и отменной физической форме.

Гордятся фанаты и тем, что Пресняков весь гонорар от выступления перечислил на поддержку участников спецоперации.