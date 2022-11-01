Шойгу: ВС РФ уничтожили 200 иностранных наёмников за последние 2 недели СВО
2022-11-01 13:34
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние две недели СВО РФ на Украине российские военные уничтожили 200 иностранных наёмников ВСУ.
1 ноября глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в официальном пресс-релизе заявил, что российские военнослужащие за последние две недели спецоперации уничтожили около 200 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ.
Шойгу, добавил, что служащими ВС РФ были также уничтожены 74 танка, 235 других бронированных машин, две американские установки реактивного залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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