Совет ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе пройдет 23 ноября в Ереване

Совет коллективной безопасности ОДКБ по обсуждению помощи Армении пройдет 23 ноября в Ереване.

Заседание совета глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен на 23 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы оказания помощи Армении в ситуации с инцидентами на границе в Азербайджаном, сообщили в ОДКБ.

"Генеральный секретарь ОДКБ в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что Совет организации состоится в Ереване 23 ноября", - рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что в ходе анонсированной на конец ноября сессии ОДКБ планируется обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.