Совет ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе пройдет 23 ноября в Ереване
2022-11-01 13:37
Совет коллективной безопасности ОДКБ по обсуждению помощи Армении пройдет 23 ноября в Ереване.
Заседание совета глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен на 23 ноября. Стороны планируют обсудить вопросы оказания помощи Армении в ситуации с инцидентами на границе в Азербайджаном, сообщили в ОДКБ.
"Генеральный секретарь ОДКБ в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что Совет организации состоится в Ереване 23 ноября", - рассказали в организации.
Ранее сообщалось, что в ходе анонсированной на конец ноября сессии ОДКБ планируется обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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