Болдуин Стрит стала популярной достопримечательностью города
2022-11-01 13:41
Проживающие на улице Болдуин Стрит жители, чтобы попасть домой каждый день, прокладывают себе путь наверх по улице, которая идет под углом в 35 градусов.
Именно поэтому она была названа Книгой рекордов Гинесса «самой крутой улицей в мире».
В середине 19 века в Данедине улицы прокладывали по сетке, и тогда мало кто задумывался о рельефе местности.
Но с тех пор многое изменилось.
Болдуин Стрит стала популярной достопримечательностью, и туристов здесь стало так много, что в 2016 году специально для них у подножия улицы был установлен общественный туалет.
Опубликовано: Игнат Ветров
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