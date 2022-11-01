Болдуин Стрит стала популярной достопримечательностью города

Проживающие на улице Болдуин Стрит жители, чтобы попасть домой каждый день, прокладывают себе путь наверх по улице, которая идет под углом в 35 градусов.

Именно поэтому она была названа Книгой рекордов Гинесса «самой крутой улицей в мире».

В середине 19 века в Данедине улицы прокладывали по сетке, и тогда мало кто задумывался о рельефе местности.

Но с тех пор многое изменилось.

Болдуин Стрит стала популярной достопримечательностью, и туристов здесь стало так много, что в 2016 году специально для них у подножия улицы был установлен общественный туалет.