Шойгу: По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
2022-11-01 13:43
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек.
Как сообщает РИА Новости: 1 ноября на селекторном собрании в Министерстве обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек.
«В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек», - сказал Шойгу, так же министр добавил: «Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных»
Опубликовано: Илья Крылов
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Шойгу: По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек
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