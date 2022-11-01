Шойгу: По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости: 1 ноября на селекторном собрании в Министерстве обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек.

«В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек», - сказал Шойгу, так же министр добавил: «Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных»