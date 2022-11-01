Шойгу исключил возможность отправки срочников в зону СВО РФ в Украине

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что солдаты-срочники не будут отправляться в зону СВО РФ в Украине.

Во вторник, 1 ноября 2022 года, министр обороны России Сергей Шойгу в своём пресс-релизе заявил, что солдаты срочной военной службы не будут принимать участие в боевых действиях в рамках в специальной военной операции в Украине.

Шойгу также сообщил о том, что в настоящее время в зону проведения СВО РФ в Украине направлены 87 000 мобилизованных граждан из 300 000, призыв которых завершился 29 октября текущего года.