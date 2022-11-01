Оклэнд-Дубаи, 17 часов 15 мин, самый длинный авиаперелет

В марте 2016 года авиакомпания «Эмирейтс» запустила самый длинный авиарейс прямого сообщения длительностью 17 ч. 15 мин. и протяженностью 14120 км.

Этот рейс выполняет топливоэкономичный Боинг 777-200, который разработан специально для длительных перелетов.

Он вылетает из Оклэнда, Новая Зеландия, и садится в аэропорту Дубаи, ОАЭ.

Счастливчики, которым повезло лететь первым или бизнес-классом, могут отдохнуть в удобных кабинках.

Также они получают специальный набор, в который входит все, от носков до зубной пасты, бирушей и маски для сна.

Кроме того все пассажиры этого рейса получают доступ к развлекательной системе с 2500 каналами, и могут не только смотреть видео, но и слушать музыку или даже играть.