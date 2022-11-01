Песков: «Нового этапа мобилизации в стране не будет»
2022-11-01 13:55
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил что нового этапа мобилизации в стране не будет.
«Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена, нового этапа мобилизации в стране не будет» - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
31 октября Министерство обороны России прекратило все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.
Опубликовано: Илья Крылов
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