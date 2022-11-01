Первая стиральная машинка была запатентована в 1851 году
Была запатентована в 1851 году и очень отдаленно напоминала всем нам знакомый бытовой прибор.
Для того, чтобы привести его в движению, нужно было вращать ручку. А еще это стиральная машинка была оснащена хитроумным изобретением, с помощью которого можно было за раз стирать от 10 до 15 рубашек.
Правда, для этого нужно было запрячь 10 мулов. В общем, хорошо, что сегодня наши машинки работают от электричества, а не от этих парнокопытных.
Первые солнечные очки защищали не от солнца, а от так называемой снежной слепоты. Жители Крайнего Севера брали дерево, кость или другой непрозрачный материал и вырезали в них прорези для глаз — это помогало сохранить зрение, когда возрастала отражаемая способность снежного покрова.
Однако сегодня солнечные очки - это не только средство, защищающее ваши глаза, но и модный аксессуар, выпускаемый в самых разных стилях и цветах.
Опубликовано: Игнат Ветров
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