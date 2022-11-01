Сергей Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
2022-11-01 14:07
Министр обороны России заявил о снижении военного потенциала Украины за счет поражения критической инфраструктуры.
Российская армия значительно сокращает военный потенциал Украины за счет поражения объектов ее критической инфраструктуры, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
"Ударами высокоточного оружия эффективно поражаются объекты критической инфраструктуры, что в значительной степени снижает военный потенциал Украины", - сказал он.
Сергей Шойгу подчеркнул, что "киевский режим" продолжает террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушения социально значимых объектов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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