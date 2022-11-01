Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле на Хэллоуин
Во время давки в Сеуле погиб 24-летний K-pop певец и актер Ли Джихан, ставший известным благодаря реалити-шоу "Produce 101".
Исполнитель K-pop и актер Ли Джихан погиб в результате давки в Сеуле. Ему было всего 24 года.
Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в районе Итхэвон в Сеуле. Там находятся развлекательные заведения.
Полиция утверждает, что на момент трагедии в районе проведения празднования Хеллоуина находилось около 100 000 человек. Давка произошла в узком переулке, соединяющем гостиницу с улицей с клубами и барами.
154 жертвы насчитывает трагедия, в числе которых было 4 россиянки, в возрасте от 20 до 30 лет. Также среди погибших присутствуют еще граждане других государств.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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