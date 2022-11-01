Розенбаум признался, что кроме жены у него есть еще одна любимая женщина
2022-11-01 14:30
Александр Розенбаум признается, что в его сердце есть место не только для жены, но и еще для одной любимой жещины, которая рядом с артистом уже более 30 лет.
71-летний Александр Розенбаум на протяжении 47 лет счастлив в браке с врачом-рентгенологом Еленой Савшинской, но наличие супруги не помешало артисту привести еще одну любимую женщину в дом.
В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ Александр признался, что в его сердце есть место не только для жены и дочки Анны Савшинской, но и для горячо любимой домработницы, которая стала членом семьи певца.
Женщина трудится в доме артиста уже более 30 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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