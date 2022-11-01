Алейра Авендано не расстается с корсетом даже во время сна
2022-11-01 14:44
С 19 лет девушка носит утягивающие корсеты и, несмотря на опасения врачей, не собирается отказываться от них впредь.
Алейра Авендано 6 лет своей жизни посвятила тому, чтобы сделать свою попу как можно больше, а талию как можно меньше.
Сейчас Алейре 25 и у нее талия в 50 сантиметров, очень крутые бедра и внушительный бюст.
Стоит отметить, что девушка не собирается останавливаться на сегодняшних параметрах и хочет сделать свою талию еще тоньше, для чего она не расстается со своим корсетом даже во время сна.
Опубликовано: Игнат Ветров
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