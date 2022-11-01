МО РФ: ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
2022-11-01 14:47
Минобороны: ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ, две станции AN/TPQ-50.
1 ноября в Минобороны России сообщили, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области.
Также ведомство сообщает, что в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США.
Опубликовано: Елена Калиновская
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