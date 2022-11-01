Симоньян поддержала приехавшую в Донбасс Бузову

Главред "RT" Маргарита Симоньян стала на защиту Ольги Бузовой, посетившей Донбасс. Многие оценили визит знаменитости как пиар.

Многие жители России сочли поездку Ольги Бузовой в Донбасс пиаром. Такого мнения придерживается и хозяин "Русской медиагруппы" Владимир Киселев.

Маргарита Симоньян же вступилась за поющую ведущую, заметив, что та поступила гораздо достойнее многих звезд РФ.

О пользе визита Бузовой в зону спецоперации Симоньян не берется судить, но на фоне того, что многие знаменитости покинули Россию, это выглядит достойно.