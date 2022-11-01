Global Times : Китай поддержал Россию в приостановки участия в зерновой сделки

Global Times китайцы обвинили Запад в развязывании продовольственного кризиса.

Во вторник днем китайские эксперты порталу Global Times заявили, что западные санкции против Москвы создали гораздо большую угрозу для мирового продовольственного рынка, чем приостановка Россией зерновой сделки.

Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго подчеркнул, что из-за санкций Россия не смогла импортировать необходимые удобрения и семена, что является более серьезной причиной скачка цен на мировом рынке продовольствия и большей угрозой для глобальной продовольственной безопасности в мире.