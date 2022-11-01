Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами».

Журналисты спросили у Пригожина, не боится ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за создание ЧВК, поскольку организацию подобной компании можно классифицировать как 359 статью УК РФ, на что бизнесмен заявил, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников» и пообещал арестовать и их, и себя самого, когда «десятки тысяч критиков пойдут и возьмут их автоматы».

«Есть комментарии? Нет? Обоссались? Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и убивайте!» - добавил Пригожин.