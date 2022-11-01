Волочкова встала на защиту Киркорова, оскорбившего журналистку после концерта в БКЗ Питера

Артистка Анастасия Волочкова призвала соотечественников к тому, что нужно уметь прощать, быть добрее к друг другу и тем, кто совершил неверные шаги.

Певец Филипп Киркоров позволил себе послать журналистку в пятую точку после своего выступления на юбилейном вечере Большого концертного зала "Октябрьский" в северной столице России, после чего уехал из страны.

Когда балерину Анастасию Волочкову попросили высказаться о происходящем, та призналась, что не в курсе деталей происшествия и давать оценку поступку Филиппа Бедросовича не стала.

Артистка балета призвала соотечественников учиться прощать и не судить строго тех, кто иногда делает неверные шаги.