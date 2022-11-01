ВЦИОМ: Газманов признан любимым певцом россиян

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос среди россиян в возрасте от 18 лет. По результатам исследования лучшим исполнителем РФ стал Олег Газманов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в результате чего стало ясно, кто у россиян любимый певец, певица, актер и актриса.

Лучшим исполнителем РФ стал Олег Газманов, а лучшей певицей - Полина Гагарина.

Что касается певцов, то на первом месте с 14 % оказался Газманов, на втором SHAMAN с 13 %, а на третьем Николай Расторгуев.

Любимая певица - Полина Гагарина набрала 14 %, далее идет Алла Пугачева с 8 % и Валерия с 7 %.

Лучшей актрисой названа Елизавета Боярская, далее Светлана Ходченкова и Екатерина Климова.

Среди актеров в тройку лидеров вошли Сергей Безруков, Константин Хабенский, третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов.