ВЦИОМ: Газманов признан любимым певцом россиян
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос среди россиян в возрасте от 18 лет. По результатам исследования лучшим исполнителем РФ стал Олег Газманов.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в результате чего стало ясно, кто у россиян любимый певец, певица, актер и актриса.
Лучшим исполнителем РФ стал Олег Газманов, а лучшей певицей - Полина Гагарина.
Что касается певцов, то на первом месте с 14 % оказался Газманов, на втором SHAMAN с 13 %, а на третьем Николай Расторгуев.
Любимая певица - Полина Гагарина набрала 14 %, далее идет Алла Пугачева с 8 % и Валерия с 7 %.
Лучшей актрисой названа Елизавета Боярская, далее Светлана Ходченкова и Екатерина Климова.
Среди актеров в тройку лидеров вошли Сергей Безруков, Константин Хабенский, третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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